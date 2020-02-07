Визначилися ще два суперники збірної України перед Євро-2020

Збірна України з футболу перед стартом Євро-2020 проведе три контрольних поєдинки в Україні.

Підопічні Андрія Шевченка окрім команди Кіпру зіграють з національними збірними Північної Ірландії та Ізраїлю.

Матч проти Північної Ірландії запланований на 2 червня, а з Ізраїлем – 7 червня.

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Президент УАФ Андрій Павелко запропонував виконкому Асоціації України з футболу провести матч з ірландцями у Києві, а з командою Ізраїлю у Львові.

Нагадаємо, у березні синьо-жовті проведуть два контрольні поєдинки на виїзді. Проти Франції Україна зіграє у Сен-Дені на стадіоні Стад-де-Франс, а проти Польщі – у Хожуві.

Також раніше стало відомо, що на Євро-2020 Україна буде базуватися в Бухаресті, де синьо-жовті зіграють два матчі на стадії групового етапу.

Джерело: Андрій Павелко