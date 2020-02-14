Атлетіко Мадрид у вівторок, 18 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому матрацники на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді зіграють проти чинного чемпіона турніру англійського Ліверпуля. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 2.26. Успіх іспанського клубу оцінюють в 3.35. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

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Востаннє команди зустрічалися між собою в рамках товариського турніру Audi Cup-2017. Тоді матч завершився результативною нічиєю 1:1.

У єврокубках матрацники та мерсисайдці востаннє сходилися в очній дуелі у півфіналі Ліги Європи у 2010 році. Перемогу тоді здобув Ліверпуль (2:1), але за підсумками двох матчів до фіналу вийшов клуб з Мадрида.

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