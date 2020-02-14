Боруссія Дортмунд у вівторок, 18 лютого, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому джмелі на стадіоні Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді зіграють проти французького ПСЖ. Початок матчу о 22.00.
На думку букмекерів фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу ПСЖ приймають ставки з коефіцієнтом 2.21. Успіх німецького клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.95.
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Востаннє команди зустрічалися між собою на груповій стадії Ліги Європи у сезоні 2010/11. Обидва матчі завершилися нічиєю (1:1, 0:0). Це була єдина зустріч команд на офіційному рівні.
Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2019/20.
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