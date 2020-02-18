Боруссія Дортмунд приймала вдома французький ПСЖ. Зустріч пройшла на стадіоні Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді та завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів.

У першому таймі команди пристрілювалися, але не порадували своїх фанатів забитими голами. По перерві за справу взявся форвард джмелів Ерлінг Холанд, який на 69-й хвилині відправив м’яч у сітку воріт парижан.

На 75-й хвилині Кіліан Мбаппе зробив хороший пас на Неймара, який відновив інтригу та рівновагу у матчі. Однак Холанду вистачило двох хвилин, щоб знову вивести дортмундців вперед.

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За дев’ять хвилин до кінця основного часу Неймар мав хороший момент, однак м’яч після удару бразильця влучив у штангу.

Матч-відповідь команд відбудеться 11 березня на стадіоні Парк-де-Пренс у Парижі.

До слова, Факти ICTV публікували таблицю з результатами та календарем Ліги чемпіонів-2020/21, яка стартувала 17 вересня.