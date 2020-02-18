Атлетіко — Ліверпуль – 1:0

Атлетіко: Облак, Ренан Лоді, Феліпе, Савич, Лемар (Льоренте, 46), Томас, Сауль, Коке, Мората (Вітоло, 71), Корреа (Коста, 77).

Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Мілнер, 80), Фабіньо, Вейналдум, Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фірміно, Мане (Орігі, 46).

Голи: Сауль, 4

Атлетіко Мадрид приймав Ліверпуль в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21. Зустріч пройшла на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді та завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

Початок матчу не склався для чинних чемпіонів турніру. Вже на четвертій хвилині зустрічі Сауль ошелешив мерсисайдців відкривши рахунок у грі. Арбітр відразу ж вирішив переглянути епізод зі взяттям воріт за допомогою VAR через ймовірний офсайд, однак після відеоперегляду зафіксував взяття воріт червоних.

На 28-й хвилині зустрічі матрацники могли подвоювати: Альваро Морато з близької відстані пробивав, але героєм епізоду став Аліссон, який відразу ж отримав порцію оплесків з трибун. Через хвилину Ліверпуль зрівняв, однак Мохаммед Салах опинився в офсайді і гол скасували.

Ближче до середини першого тайму Ліверпуль почав насідати на ворота господарів. Спершу з-за меж штрафного майданчика Салах завдав потужного удару по воротах, але один із захисників дивом вибив м’яч майже з лінії воріт.

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На другий тайм Клопп випустив свіжого Орігі замість Мане, який отримав жовту, а Сімеоне пустив у гру Льоренте. На 53-й хвилині хороший шанс знову отримав Салах – м’яч після його удару пролетів в метрі від правої стійки.

На 73-й хвилині Джордан Хендерсон увірвався у штрафну Атлетіко і класно пробив, але його удар пройшов повз ліву штангу.

За хвилину до кінця основного часу наставник червоних Юрген Клопп за свою поведінку отримав від арбітра жовту картку.

Матч-відповідь команд відбудеться 11 березня у Ліверпулі на Енфілді.

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