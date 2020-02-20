Шахтар – Бенфіка – 2:1

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрік (Антоніо, 80), Тайсон (Тете, 90+4), Коваленко, Марлос (Коноплянка, 83), Мораес.

Запасні: Маркос Антоніо, Бондар, Майкон, Тете, Коноплянка, Сікан, Шевченко.

Бенфіка: Влаходімос, Таварес, Діаш, Ферро, Грімальдо, Піцці (Самаріс, 90+2), Таарабт, Флореніно, Серві, Чікіньо (Сілва, 79), Сеферович (Вінісіус, 69).

Запасні: Таварес, Злобін, Вінісіус, Хота, Самаріс, Сілва, Соуза.

Голи: Алан Патрік, 56 Коваленко, 72 – Піцці, 66 (пен.)

Шахтар приймав Бенфіку в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Харкові на стадіоні ОСК Металіст і завершилася з рахунком 2:1 на користь гірників.

У першому таймі Шахтар відразу ж ринувся в бій, але перший удар Матвієнка спокійно парирував голкіпер португальців Влаходімос. У відповідь до штрафного ринувся Піцці, але гірники успішно впоралися із загрозою.

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На 21-й хвилині рахунок у матчі відкрив Тайсон, однак арбітр після перегляду відеоповтору, скасував взяття воріт.

По перерві Шахтар таки відкрив рахунок – Алан Патрік пробив без шансів для голкіпера в нижній кут воріт.

Бенфіка швидко зрівняла після удару Томаса Тавареса. Однак арбітр знову звернувся за допомогою до VAR. Довго радився з відеоасистентами і сам пішов дивитися повтор. Зрештою шотландський арбітр Боббі Мадден скасував взяття воріт і призначив пенальті, яке реалізував Піцці.

На 72-й хвилині Віктор Коваленко знову вивів гірників вперед після шикарного пасу у штрафну від Жуніора Мораеса.

Матч-відповідь команд пройде 27 лютого у Лісабоні на стадіоні Естадіу да Луж.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Бенфіка.

Фото: FC Shakhtar