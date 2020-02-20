Шахтар та Бенфіка зійдуться у Харкові на ОСК Металіст в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Для команд це вже буде третя очна дуель у єврокубках. Востаннє гірники та орли зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 2007/08. Тоді команди обмінялися виїзними перемогами – 0:1 у Лісабоні та 1:2 у Донецьку.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.37. Успіх португальського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

Зустріч довірили судити шотландському рефері Боббі Маддену. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Дуглас Росс та Девід Рум. Відеопомічником стане англієць Пол Тірні.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Бенфіка розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.