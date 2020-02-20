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Шахтар — Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Шахтар — Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Шахтар та Бенфіка зійдуться у Харкові на ОСК Металіст в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Для команд це вже буде третя очна дуель у єврокубках. Востаннє гірники та орли зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 2007/08. Тоді команди обмінялися виїзними перемогами – 0:1 у Лісабоні та 1:2 у Донецьку.

Читайте: Шахтар — Бенфіка: анонс першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.37. Успіх португальського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

Зустріч довірили судити шотландському рефері Боббі Маддену. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Дуглас Росс та Девід Рум. Відеопомічником стане англієць Пол Тірні.

Текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Бенфіка розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 19.55.

З початку З кінця
Пряма трансляція
20:14 - 20 лютого

Ісмаїлі опинився на газоні, намагаючись прорватися через суперників.

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20:10 - 20 лютого

Коваленко пробив по воротах, але влучив у суперника. В результаті добивав Тайсон – але мимо.

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20:07 - 20 лютого

Піцці відправив м’яч у штрафну, але захисники Шахтаря добре обороняються. Бенфіка отримувала право на кутовий, який подав Грімальдо, але на щастя для гірників, ні до чого небезпечного це не призвело.

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20:02 - 20 лютого

Алан Патрік опинився на газоні, але суддя не побачив в цьому жодного порушення. Гра продовжується.

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19:58 - 20 лютого
Перший тайм

Поїхали! Арбітр дав свисток про початок матчу.

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19:54 - 20 лютого

Команди вже на полі ОСК Металіст. Лунає гімн турніру.

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19:09 - 20 лютого
Бенфіка

Основний склад: Влаходімос, Таварес, Діаш, Ферро, Грімальдо, Піцці, Таарабт, Флореніно, Серві, Чікіньо, Сеферович

Запасні: Таварес, Злобін, Вінісіус, Хота, Самаріс, Сілва, Соуза.

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19:03 - 20 лютого
Шахтар Донецьк

Основний склад: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

Запасні: Маркос Антоніо, Бондар, Майкон, Тете, Коноплянка, Сікан, Шевченко.

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