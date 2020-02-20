Донецький Шахтар у четвер, 20 лютого, проведе перший матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської Бенфіки. Зустріч пройде у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Для гірників це буде перша офіційна гра у 2020 році. Натомість португальський клуб ще з 4 січня активно проводить матчі у португальській Прімейрі та Кубку Португалії. У новому році орли провели вже десять офіційних поєдинків – з яких лише у двох останніх зазнали фіаско від Порту та Браги у чемпіонаті.

— Можливо, Бенфіка після таких матчів утратила впевненість і нам це дещо допоможе, однак передусім треба просто дивитися на свою гру. Удома ми можемо діяти дуже агресивно, тому маємо повірити у власні сили, згуртуватися й зосередитись. І тоді, впевнений, здобудемо потрібний результат, – сказав на прес-конференції Євген Коноплянка.

Обидві команди є лідерами у своїх внутрішніх чемпіонатах. Бенфіка випереджає Порту на одне очко, а Шахтар має аж 24-х очковий гандикап над київським Динамо.

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Через травму у гірників точно не зіграють Манор Соломон, Майкон та Дентіньо, а ось Додо пропускає гру через червону картку, яку бразилець заробив на стадії групового етапу ЛЧ проти Аталанти.

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В орлів в лазареті троє: Жардел, Габріель та Андре Алмейда, а через дискваліфікацію не зіграє Юліан Вайгл.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.37. Успіх португальського клубу оцінюють в 3.05. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

Перед матчем хавбек орлів Адель Таарабт заявив, що Бенфіка гратиме у Харкові на перемогу.

— Ми очікуємо перемоги. Ми поважаємо Шахтар, адже це гарна команда, як і ми, наш суперник виступав на груповому етапі Ліги чемпіонів. Але ми прагнемо здобути перемогу, – сказав Таарабт.

За всю історію суперники зустрічалися двічі – на стадії групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 2007/08. Тоді команди здобули по перемозі у гостях.

Прогноз Фактів ICTV: Шахтар – Бенфіка – 1:1

Нагадаємо, Факти ICTV писали, де дивитися Шахтар — Бенфіка. Для тих, хто не має такої можливості, ми проведемо онлайн-трансляцію матчу, яка розпочнеться о 19.55 20 лютого.

Фото: Shakhtar