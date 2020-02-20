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Факти / Спорт

Де дивитися Шахтар — Бенфіка

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА Шахтар Донецьк зіграє з Бенфікою. Матч пройде 20 лютого у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російському телеканалі Матч Футбол.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Для Шахтаря та Бенфіки це буде третя зустріч команд у єврокубках. У 2007 році команди зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів, тоді команди здобули по перемозі.

Матч-відповідь команд відбудеться 27 лютого у Лісабоні на стадіоні Ештадіу да Луж.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами та календарем Ліги Європи-2020/21.

Фото: Dreamstime

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