Тоттенгем - РБ Лейпциг: дивитися відео і огляд матчу Ліги Чемпіонів 2019/2020

Тоттенгем – РБ Лейпциг – 0:1.

Тоттенгем: Льоріс – Орьє, Альдервейрельд, Санчес, Девіс – Вінкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) – Ло Чельсо, Аллі (Ламела, 64), Бергвейн – Моура.

РБ Лейпциг: Гулачі – Мукіеле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхеліньо – Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) – Забітцер, Нкунку (Айдара, 74) – Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Гол: Вернер, 58 (пен.).

РБ Лейпциг 19 лютого в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів здобув мінімальну перемогу на виїзді над минулорічним фіналістом турніру Тоттенгемом.

Клуб із чемпіонату Німеччини зміг забити усього один гол у ворота лондонців на стадіоні Тоттенгем Хотспур Стедіум, але цього вистачило, щоб святкувати перемогу.

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Свій шанс на 58-й хвилині реалізував Вернер з пенальті після того, як Девіс грубо зіграв у своєму штрафному і подарував німцям стандарт.