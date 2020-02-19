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Факти / Спорт

Аталанта розгромила Валенсію у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Аталанта приймала Валенсію у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла у Мілані на стадіоні Сан-Сіро і завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

Рахунок у матчі відкрив Гатебур на 16-й хвилині. Ще до перерви перевагу бергамасків подвоїв Ілічич.

У другому таймі підопічні Джана П’єра Гасперіні довели рахунок до розгромного. Третій м’яч у сітку воріт кажанів вгатив Фройлер, а до непристойного рахунку довів Гатебур, оформивши дубль.

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Валенсія все ж зуміла відіграти один м’яч зусилями Черишева, який вийшов на заміну.

Матч-відповідь команд відбудеться 10 березня на стадіоні Месталья у Валенсії.

Раніше Факти ICTV публікували календар та результати матчів Ліги чемпіонів 2019/20.

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