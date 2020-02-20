PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Два українці не допомогли: Гент програв Ромі в Лізі Європи

Рома – Гент – 1:0.

Рома: Лопес – Спінаццола (Сантон, 69), Фасіо, Смоллінг, Коларов – Верету, Крістанте – Перес, Пеллегріні (Мхітарян, 79), Перотті (Клюйверт, 82) – Джеко.

Гент: Камінські – Лустіг, Пластун, Нгаде-Нгаджуі, Мохаммаді – Кумс (Марр, 90+), Овусу, Оджіджа-Офое – Безус (Чакветадзе, 74) – Депуатр, Левід.

Гол: Перес, 13.

Рома - Гент: дивитися відео і огляд матчу Ліги Європи 2019/2020

Італійська Рома мінімально перемогла бельгійський Гент у себе вдома в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Досить рівний матч закінчився з рахунком 1:0. Відмінна командна гра підопічних Пауло Фонсеки привела до голу Переса на 13-й хвилині.

Зазначимо, що з перших хвилин гри за Гент вийшли на поле два українці – Ігор Пластун та Роман Безус. Останній “відзначився” жовтою карткою.

ЧитайтеЛіга Європи-2019/20: календар та результати матчів

Путівку в наступну стадію Ліги Європи розіграють 27-го лютого в Бельгії.

До слова, матч Шахтар – Бенфіка 1/16 фіналу Ліги Європи завершився перемогою українського клубу.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка