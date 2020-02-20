Рома - Гент: дивитися відео і огляд матчу Ліги Європи 2019/2020

Рома – Гент – 1:0.

Рома: Лопес – Спінаццола (Сантон, 69), Фасіо, Смоллінг, Коларов – Верету, Крістанте – Перес, Пеллегріні (Мхітарян, 79), Перотті (Клюйверт, 82) – Джеко.

Гент: Камінські – Лустіг, Пластун, Нгаде-Нгаджуі, Мохаммаді – Кумс (Марр, 90+), Овусу, Оджіджа-Офое – Безус (Чакветадзе, 74) – Депуатр, Левід.

Гол: Перес, 13.

Італійська Рома мінімально перемогла бельгійський Гент у себе вдома в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Досить рівний матч закінчився з рахунком 1:0. Відмінна командна гра підопічних Пауло Фонсеки привела до голу Переса на 13-й хвилині.

Зазначимо, що з перших хвилин гри за Гент вийшли на поле два українці – Ігор Пластун та Роман Безус. Останній “відзначився” жовтою карткою.

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Путівку в наступну стадію Ліги Європи розіграють 27-го лютого в Бельгії.

До слова, матч Шахтар – Бенфіка 1/16 фіналу Ліги Європи завершився перемогою українського клубу.