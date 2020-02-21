Голкіпер Лоріс Каріус повернеться в Ліверпуль влітку 2020 року через два роки після жахливого фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Турецький Бешикташ, куди мерсисайдці відправили футболіста в оренду, не має наміру викуповувати його контракт за £7,25 млн, хоча і має право активувати опцію викупу.

Таким чином, в кінці сезону 26-річний голкіпер повернеться на Енфілд, де головний тренер червоних Юрген Клопп визначиться з подальшою долею свого співвітчизника.

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У поточному сезоні Адріан продемонстрував клубу, що може бути гідним дублером для головного голкіпера команди Аліссона.

Вочевидь, Ліверпуль буде відкритий для пропозицій щодо Каріуса від інших клубів влітку.

View this post on Instagram A post shared by LORIS (@loriskarius) on Aug 20, 2019 at 8:00am PDT

У поточному сезоні Каріус зіграв 26 матчів за Бешикташ у чемпіонаті Туреччини та Лізі Європи, однак не зумів зарекомендувати себе надійним голкіпером, допускаючи жахливі помилки.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ 2018 року у Києві Ліверпуль поступився Реалу з рахунком 3:1. Два голи у ворота червоних були забиті після фатальних грубих помилок Лоріса Каріуса.

Джерело: The Athletic