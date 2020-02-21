Юрген Клопп написав листа 10-річному фанату МЮ, який попросив Ліверпуль програти

10-річний фанат Манчестер Юнайтед Дараг Керлі написав листа наприкінці січня головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппу з проханням припинити вигравати ігри.

— Ліверпуль перемагає дуже багато ігор. Якщо ви виграєте ще дев’ять, то поб’єте рекорд Англії у матчах без поразок. Це робить життя вболівальника МЮ дуже сумним. Тому наступного разу, коли Ліверпуль гратиме, змусьте свою команду програти. Ви просто повинні дозволити іншій команді забити. Сподіваюся, я переконав вас не вигравати чемпіонат або який інший матч, – написав хлопчик.

Хлопчик був дуже здивований та приголомшений, коли отримав відповідь від німецького менеджера, яка була підписана особисто Юргеном Клоппом. Батько Дарага Гордон затятий вболівальник червоних дияволів теж був дуже зворушений:

— Я вболівальник МЮ, але мушу сказати, що дуже захоплююся Клоппом. Що мені сподобалося у його листі, це те, що він був особисто підписаний. Дараг не міг повірити в це, він взяв листа з собою до школи, щоб показати своїм друзям та вчителям, – розповів Гордон Керлі.

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Коуч червоних написав, що не може обіцяти хлопчику, що мерсисайдці неодмінно почнуть втрачати очки.

— Шановний Дараг. Перш за все, хотів би подякувати тобі за лист. Я знаю, що ти не бажав мені удачі або щось накшталт цього, але завжди приємно отримати вісточку від молодого шанувальника футболу, тому я високо ціную твій лист.

На жаль, в цей раз я не можу виконати твоє прохання. Не добровільно, у всякому разі. Так само, як ти хочеш, щоб Ліверпуль програв, моя робота полягає в тому, щоб робити все можливе для його перемог. Мільйони людей у всьому світі вболівають за Ліверпуль, і я не хотів би їх розчарувати.

На щастя для тебе, Ліверпуль програвав матчі в минулому і буде програвати в майбутньому. Такий футбол. Проблема в тому, що, коли тобі 10 років, тобі здається, що нічого не буде змінюватися, все залишиться як воно є. Але можу сказати тобі з позиції своїх 52 років: це точно не той випадок, коли нічого не зміниться.

Хоча, прочитавши вашого листа, можу сміливо сказати, що одне не зміниться точно, – це ваша пристрасть до футболу та вашого клубу. Манчестер Юнайтед щасливий мати такого вболівальника, як ви.

Я сподіваюся, що якщо нам пощастить виграти більше ігор і, можливо, навіть підняти ще трофеї, ви не будете занадто розчаровані. Хоча наші клуби є великими суперниками, ми також дуже шануємо один одного. Для мене це і є футбол. Бережіть себе і удачі, Юрген.

До речі, єдиний матч, в якому Ліверпуль не зміг здобути перемогу у цьому розіграші АПЛ – це виїзна гра проти Манчестер Юнайтед (1:1).

Нагадаємо, Ліверпуль мінімально поступився Атлетіко у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: The Irish Times