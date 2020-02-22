В рамках 27-го туру англійської прем’єр-ліги Челсі приймав удома Тоттенхем. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж і завершилася з рахунком 2:1.

Гравці Челсі почали гру впевнено і вже на 15-й хвилині відкрили рахунок в матчі.

Олів’є Жиру отримав прекрасну передачу біля штрафного і пробив по воротах, проте голкіпер не піддався. Другий удар – у штангу, після чого м’яч знову потрапив до Жиру, який відправив його в правий нижній кут.

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Другий тайм також ознаменувався хорошим початком для Челсі. На 48-й хвилині біля штрафного Тоттенгема розіграли швидку комбінацію, яка завершилася на Маркосі Алонсо. Він відправив м’яч у правий нижній кут воріт.

Завершився матч Челсі – Тоттенгем на досить цікавій ноті. Антоніо Рюдігер намагався перекрити нападника, але після удару м’яч відскочив від його ноги прямо в створ воріт.

Ця поразка від Челсі для Тоттенхема стала вже четвертою поспіль в очних зустрічах.

До слова, з’явився прогноз букмекерів на матч Челсі – Баварія, який відбудеться 25 лютого на стадіоні Стемфорд Брідж.