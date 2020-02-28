28 лютого у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.
На цій стадії немає сіяних та несіяних команд. Також можуть зустрітися команди, які представляють одну футбольну асоціацію.
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Результати жеребкування:
- Істанбул Башакшехір – Копенгаген
- Олімпіакос – Вулвергемптон
- Рейнджерс – Байєр Леверкузен
- Вольфсбург – Шахтар Донецьк
- Інтер – Хетафе
- Севілья – Рома
- Айнтрахт/Зальцбург – Базель
- ЛАСК – Манчестер Юнайтед
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.
Останній учасник 1/8 фіналу визначиться сьогодні у матчі Зальцбург (Австрія) – Айнтрахт (Німеччина).
Нагадаємо, Шахтар пройшов португальську Бенфіку за сумою двох матчів і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Фото: UEFA