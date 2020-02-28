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Факти / Спорт

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: Шахтар дізнався суперника

28 лютого у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.

На цій стадії немає сіяних та несіяних команд. Також можуть зустрітися команди, які представляють одну футбольну асоціацію.

Читайте: Ліга Європи-2019/20: календар та результати матчів

Результати жеребкування:

  • Істанбул Башакшехір – Копенгаген
  • Олімпіакос – Вулвергемптон
  • Рейнджерс – Байєр Леверкузен
  • Вольфсбург – Шахтар Донецьк
  • Інтер – Хетафе
  • Севілья – Рома
  • Айнтрахт/Зальцбург – Базель
  • ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.

Останній учасник 1/8 фіналу визначиться сьогодні у матчі Зальцбург (Австрія) – Айнтрахт (Німеччина).

Нагадаємо, Шахтар пройшов португальську Бенфіку за сумою двох матчів і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: UEFA

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