28 лютого у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.

На цій стадії немає сіяних та несіяних команд. Також можуть зустрітися команди, які представляють одну футбольну асоціацію.

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Результати жеребкування:

Істанбул Башакшехір – Копенгаген

Олімпіакос – Вулвергемптон

Рейнджерс – Байєр Леверкузен

Вольфсбург – Шахтар Донецьк

Інтер – Хетафе

Севілья – Рома

Айнтрахт/Зальцбург – Базель

ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня.

Останній учасник 1/8 фіналу визначиться сьогодні у матчі Зальцбург (Австрія) – Айнтрахт (Німеччина).

Нагадаємо, Шахтар пройшов португальську Бенфіку за сумою двох матчів і зіграє в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Фото: UEFA