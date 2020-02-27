Бенфіка — Шахтар – 3:3

Голи: Піцці, 9 Діаш, 36 Сілва, 47 – Діаш, 12 (авт.) Степаненко, 49 Алан Патрік, 71

Бенфіка: Влаходімос, Грімальдо, Ферро, Діаш, Таварес, Сілва, Таарабт, Вайгл, Чікіньо (Сеферович, 67), Соуза (Вінісіус, 79), Піцці (Хота, 79).

Запасні: Серві, Флорентіно, Таварес, Вінісіус, Хота, Свілар, Сеферович.

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Исмаїлі, Маркос Антоніо, Степаненко, Марлос (Тете, 62), Алан Патрік, Тайсон (Коноплянка, 86), Мораес.

Запасні: Болбат, Майкон, Фернандо, Тете, Коноплянка, Хочолава, Шевченко.

Бенфіка приймала донецький Шахтар в рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла у Лісабоні на Ештадіу да Луж та завершилася з рахунком 3:3.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді Бенфіка – Шахтар.

Фото: FC Shakhtar