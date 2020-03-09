Шахтар у четвер, 12 березня, проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні Фольксваген Арена у Вольфсбургу зіграють проти німецького Вольфсбурга. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 2.14. Успіх українського клубу оцінюють в 3.50. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

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Донецький Шахтар вперше у своїй історії зустрінеться в офіційному матчі з німецьким Вольфсбургом. Хоча на стадії групового етапу Ліги Європи-2019/20 вовки зустрічалися з іншим українським клубом Олександрією, двічі його обігравши (3:1, 1:0).

Нагадаємо, Шахтар пройшов до 1/8 фіналу Ліги Європи, обігравши за сумою двох матчів португальську Бенфіку.

Фото: VfL Wolfsburg, FC Shakhtar