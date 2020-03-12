Вольфсбург – Шахтар – 1:2

Голи: Мораес, 17 Маркос Антоніо, 73 – Брукс, 48

Вольфсбург: Кастельс, Отавіо, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхардт, Шлагер (Жоао Віктор, 73), Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеді (Гінчек, 80).

Запасні: Перван, Гінчек, Клаус, Понграчич, Руссійон, Жоао Віктор, Тіссеран

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі (Хочолава, 68), Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антоніо, Тете, Алан Патрік, Тайсон (Коноплянка, 88), Мораес.

Запасні: Трубін, Болбат, Майкон, Коноплянка, Марлос, Сікан, Хочолава

Вольфсбург приймав Шахтар в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч пройшла на стадіоні Фольксваген Арена у Вольфсбургу та завершилася перемогою гірників з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 17-й хвилині відкрив ударом головою Жуніор Мораес після відскоку м’яча. Через чотири хвилини гірники отримали право пробити пенальті, за гру рукою у власному штрафному майданчику Арнольдом, але Віктор Коваленко не зумів переграти Кена Кастельса.

За хвилину до кінця основного часу у власному штрафному рукою зіграв Микола Матвієнко. Арбітр матчу Дамір Скоміна знову пішов дивитися відеоповтор і призначив одинадцятиметровий удар. Однак Ваут Вегхорст не зумів його реалізувати, пробивши значно вище воріт.

У другому таймі вовки ринулися вперед і це увінчалося швидким голом Джона Брукса, який вколотив м’яч у сітку воріт Андрія Пятова після розіграшу кутового.

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А вивів гірників вперед і поставив фінальну крапку у матчі гол Маркоса Антоніо. Майкон виконав удар зі стандарту, Кастельс відправив його у поперечину, а вже Маркос Антоніо на добиванні заштовхав його у ворота господарів поля.

Матч-відповідь команд запланована на 19 березня у Харкові на ОСК Металіст, однак чи відбудеться він стане відомо у вівторок, 17 березня, під час спеціальної зустрічі УЄФА щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Вольфсбург – Шахтар.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK