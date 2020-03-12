Вольфсбург та Шахтар зійдуться на Фольксваген Арена у Вольфсбургу в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.

У попередньому раунді німецький клуб розібрався зі шведським Мальме (2:1, 3:0), а гірники пройшли чемпіона Португалії – Бенфіку (2:1, 3:3).

Це буде перша очна зустріч команд у єврокубках. Через загрозу коронавірусу матч пройде без вболівальників.

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На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 1.81. Успіх українського клубу оцінюють в 4.40. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Зустріч у Німеччині довірили судити словенському арбітру Даміру Скоміні, який обслуговував фінал Ліги чемпіонів-2019 у Мадриді. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Юре Прапротнік та Роберт Вукан. Четвертий арбітр – Нейт Кайтазович. Відеопомічниками будуть Паоло Валері та Мауріціо Маріані.