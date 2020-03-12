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Вольфсбург — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Вольфсбург — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Вольфсбург та Шахтар зійдуться на Фольксваген Арена у Вольфсбургу в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2019/20.

У попередньому раунді німецький клуб розібрався зі шведським Мальме (2:1, 3:0), а гірники пройшли чемпіона Португалії – Бенфіку (2:1, 3:3).

Це буде перша очна зустріч команд у єврокубках. Через загрозу коронавірусу матч пройде без вболівальників.

Читайте: Де дивитися Вольфсбург — Шахтар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олівера Гласнера. На перемогу Вольфсбурга приймають ставки з коефіцієнтом 1.81. Успіх українського клубу оцінюють в 4.40. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Зустріч у Німеччині довірили судити словенському арбітру Даміру Скоміні, який обслуговував фінал Ліги чемпіонів-2019 у Мадриді. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники – Юре Прапротнік та Роберт Вукан. Четвертий арбітр – Нейт Кайтазович. Відеопомічниками будуть Паоло Валері та Мауріціо Маріані.

Текстова онлайн-трансляція матчу Вольфсбург – Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.

З початку З кінця
Пряма трансляція
20:55 - 12 березня
Склад Шахтаря

Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Коваленко, Маркос Антоніо, Тете, Алан Патрік, Тайсон, Мораес.

Запасні: Трубін, Болбат, Майкон, Коноплянка, Марлос, Сікан, Хочолава

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20:52 - 12 березня
Склад Вольфсбурга

Кастельс, Отавіо, Брукс, Кнохе, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Арнольд, Брекало, Вегхорст, Мехмеді.

Запасні: Перван, Гінчек, Клаус, Понграчич, Руссійон, Жоао Віктор, Тіссеран

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