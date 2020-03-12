У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА німецький Вольфсбург прийматиме донецький Шахтар. Матч пройде 12 березня у Вольфсбургу на стадіоні Фольксваген Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російському телеканалі Матч! Футбол 3.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Матч-відповідь команд повинна відбутися за тиждень, 19 березня, у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

В 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар за підсумками двох матчів обіграв португальську Бенфіку.