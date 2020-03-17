PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Усик: Називайте мене Александр. Це російською. Олександр – українською

Український боксер Олександр Усик попросив іноземних журналістів називати його Александром.

— Моє ім’я – Александр. Називайте мене Александром. Александр – це російською, а Олександр – це українською, але я Александр, – сказав Усик.

13 березня Олександр Усик провів першу дуель з британцем Дереком Чісорою. Зустріч минула спокійно. Усик багато фотографувався та робив селфі, а Чісора прибув на івент у традиційному бафі.

Читайте: Я буду вірний вірі православній: Усик причастився у Онуфрія

Бій боксерів запланований на 23 червня на О2 Arena у Лондоні. Промоутер Усика Едді Хірн заявив, що переможець бою Усик – Чісора наприкінці 2020 року проведе бій проти чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Джерело: Behind The Gloves

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка