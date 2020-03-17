Усик: Називайте мене Александр. Це російською. Олександр – українською

Український боксер Олександр Усик попросив іноземних журналістів називати його Александром.

— Моє ім’я – Александр. Називайте мене Александром. Александр – це російською, а Олександр – це українською, але я Александр, – сказав Усик.

13 березня Олександр Усик провів першу дуель з британцем Дереком Чісорою. Зустріч минула спокійно. Усик багато фотографувався та робив селфі, а Чісора прибув на івент у традиційному бафі.

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Бій боксерів запланований на 23 червня на О2 Arena у Лондоні. Промоутер Усика Едді Хірн заявив, що переможець бою Усик – Чісора наприкінці 2020 року проведе бій проти чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Джерело: Behind The Gloves