Усик: Називайте мене Александр. Це російською. Олександр – українською

Український боксер
Олександр Усик попросив іноземних журналістів називати його Александром.
— Моє ім’я – Александр. Називайте мене Александром. Александр – це російською, а Олександр – це українською, але я Александр, – сказав Усик.
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13 березня
. Зустріч минула спокійно. Усик багато фотографувався та робив селфі, а Чісора прибув на івент у традиційному бафі. Олександр Усик провів першу дуель з британцем Дереком Чісорою
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Бій боксерів запланований на 23 червня на О2 Arena у Лондоні. Промоутер Усика Едді Хірн заявив, що переможець бою Усик – Чісора наприкінці 2020 року проведе бій проти чемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа.
Джерело: Behind The Gloves
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