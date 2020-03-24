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Факти / Спорт

Стадіон бразильського Сан-Паулу перетворять на лікарню для боротьби з Covid-19

Стадіон Пакаембу, де грають свої домашні матчі бразильські клуби Корінтіанс, Палмейрас і Сан-Паулу, перетворять на лікарню під відкритим небом для лікування пацієнтів, які заразилися коронавірусом.

На території 45-тисячного стадіону розташують 200 лікарняних ліжок. Роботи планується завершити через 10 днів.

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Стадіон Пакаембу розташований неподалік двох великих лікарень Сан-Паулу, де зареєстровано найбільшу кількість хворих на коронавірус.

Повідомляється, що майже всі арени, які використовуються на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії, запропоновані клубами для будівництва лікарень.

Нині у Бразилії число інфікованих складає близько 1,9 тис. чоловік у всіх 26 штатах і столичному Федеральному окрузі, 34 людини померли.

Нагадаємо, лондонський Челсі безкоштовно надав для медиків готель на території Стемфорд Брідж.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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