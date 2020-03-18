Челсі безкоштовно надав для медиків готель на території Стемфорд Брідж

Лондонський Челсі надав для проживання співробітників Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії готель, який розташований на території стадіону команди Стемфорд Брідж.

Всі витрати на проживання медиків покриє власник клубу Роман Абрамович з особистих коштів.

— Багато медиків мають тривалі робочі зміни і, можливо, не можуть добратися додому, або їм необхідно здійснювати тривалі поїздки до будинку. Надання житла поруч з місцем роботи – наша підтримка медиків в нинішній непростий час, – йдеться в заяві на сайті клубу.

Повідомляється, що проживання в готелі надано на два місяці, в разі необхідності термін буде збільшений.

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Кількість використаних номерів буде залежати від попиту, але потенційно всі номери в Millennium Hotels and Resorts можуть бути надані для цієї мети.

До речі, форвард англійського Ліверпуля Садіо Мане пожертвував €45 тис. на боротьбу з вірусом Covid-19 у Сенегалі.