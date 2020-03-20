Ліверпуль та МЮ продовжать платити працівникам стадіонів попри паузу

Футбольні клуби Манчестер Юнайтед та Ліверпуль вирішили продовжити виплати працівникам стадіонів Олд Траффорд та Енфілд попри зупинку сезону через коронавірус.

Манкуніанці продовжать платити зарплату робітникам Олд Траффорд, навіть якщо сезон не відновлять.

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У поточному чемпіонаті Англії перенесуть щонайменше чотири домашніх гри МЮ, за які понад 3 тис. робітників стадіону отримають зарплату у розмірі понад €1 млн.

Співробітники Енфілда за шість тижнів також отримають від Ліверпуля понад €825 тис.

Через паузу у червоних перенесуть щонайменше три домашніх матчі: проти Крістал Пелас, Астон Вілли та Бернлі. Клубу це обійдеться в €220-275 тис. за одну гру.

Нагадаємо, англійська Прем’єр-ліга ухвалила нову дату відновлення поточного розіграшу чемпіонату.

Джерело: Manchester United, Liverpool Echo