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Факти / Спорт

Моурінью тренуватиме футболістів через відеозв’язок

Головний тренер лондонського Тоттенгема Жозе Моурінью відновить тренування з головною командою 30 березня.

Португалець настільки засумував за футболістами та роботою, що проводитиме дистанційні тренування через відеозв’язок. Тож гравці насолоджуватимуться груповими тренуваннями, не виходячи з дому.

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Моурінью та його асистенти постійно підтримують зв’язок з командою та відстежують їхній прогрес – контролюють дієту та надсилають програми тренувань. Вже з понеділка Жозе зможе спостерігати за гравцями через камеру.

Також відомо, що через відеозв’язок з фізіотерапевтом працюватимуть травмовані футболісти шпор.

Усі футбольні змагання в Англії призупинили до 30 квітня 2020 року через пандемію коронавірусу.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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