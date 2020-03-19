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Факти / Спорт

АПЛ ухвалила рішення щодо відновлення чемпіонату

Англійська Прем’єр-ліга опублікувала оновлену інформацію щодо відновлення поточного розіграшу чемпіонату.

— У правилах і положеннях Футбольної асоціації (FA) йдеться про те, що сезон повинен завершитися не пізніше 1 червня.  Однак керівництво FA вирішило продовжити терміни сезону-2019/2020. Відтак, футбольні матчі відновляться не раніше, ніж 30 квітня, – йдеться у заяві.

Таким чином, до 30 квітня відкладені матчі Прем’єр-ліги та інших футбольних ліг Англії.

Наразі чемпіонат Англії та інші європейські ліги призупинили через пандемію коронавірусу. Спочатку пауза в Прем’єр-лізі мала тривати до 4 квітня.

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Нагадаємо, клуби англійської Прем’єр-ліги будуть змушені виплатити бродкастерам понад €300 млн, якщо сезон АПЛ не дограють.

Джерело: Premier League

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