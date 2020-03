Наставник англійського Тоттенгем Готспур Жозе Моурінью зайнявся благодійністю.

23 березня португальський фахівець приєднався до лондонської благодійної організації Age UK Age UK и Love Your DoorStep.

Моурінью пакував та розвозив товари першої необхідності літнім людям, які знаходяться на карантині в лондонському районі неподалік тренувальної бази шпор.

Thanks so much to @josemourinhotv for coming to help us today in #Enfield @ageuklondon to support our our appeal and work for the community #THFC please donate https://t.co/S1QrRpyCV3 pic.twitter.com/5nLtrK5Wzi

— Love Your DoorStep (@LoveUrdoorstep) March 23, 2020