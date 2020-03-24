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Факти / Спорт

Спеціальна доставка! Моурінью став волонтером і допоміг літнім людям у Лондоні

Наставник англійського Тоттенгем Готспур Жозе Моурінью зайнявся благодійністю.

23 березня  португальський фахівець приєднався до лондонської благодійної організації Age UK Age UK и Love Your DoorStep.

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Моурінью пакував та розвозив товари першої необхідності літнім людям, які знаходяться на карантині в лондонському районі неподалік тренувальної бази шпор.

Британська влада рекомендувала людям похилого віку залишатися в самоізоляції щонайменше 12 найближчих тижнів.

The Portuguese manager teamed up with Age UK to carry out the fantastic gesture

Нагадаємо, англійська Прем’єр-ліга призупинила чемпіонат Англії до 30 квітня через пандемію коронавірусу.

Джерело: Daily Mail

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