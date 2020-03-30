Усик пожонглював предметами, утримуючись на рухомій дошці

Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вчергове продемонстрував свою майстерність у жонглюванні предметами.

На своїй сторінці в Instagram боксер опублікував відео, на якому він жонглює та одночасно утримує рівновагу на рухомій дошці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 28 Бер 2020 р. о 3:08 PDT

Нині український боксер готується до бою з британцем Дереком Чісорою, який стане його другим поєдинком у надважкій вазі після дебютного бою у цій ваговій категорії проти американця Чазза Візерспуна.

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Бій Усика з Чісорою запланований на 23 травня у Лондоні, та, найімовірніше, не відбудеться у цю дату через пандемію коронавірусу.

Раніше Усик та Чісора провели першу дуель поглядів та дали прес-конференцію перед боєм.

Фото: Usyk Aleksandr