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Усик пожонглював предметами, утримуючись на рухомій дошці

Екс-абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вчергове продемонстрував свою майстерність у жонглюванні предметами.

На своїй сторінці в Instagram боксер опублікував відео, на якому він жонглює та одночасно утримує рівновагу на рухомій дошці.

 

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Допис, поширений Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

Нині український боксер готується до бою з британцем Дереком Чісорою, який стане його другим поєдинком у надважкій вазі після дебютного бою у цій ваговій категорії проти американця Чазза Візерспуна.

Читайте: Усик: Називайте мене Александр. Це російською. Олександр – українською

Бій Усика з Чісорою запланований на 23 травня у Лондоні, та, найімовірніше, не відбудеться у цю дату через пандемію коронавірусу.

Раніше Усик та Чісора провели першу дуель поглядів та дали прес-конференцію перед боєм.

Фото: Usyk Aleksandr

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