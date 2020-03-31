Через коронавірус трансферна вартість футболістів знизиться на 28%

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував звіт про вплив пандемії Covid-19 на трансферну вартість футболістів.

У звіті сказано, що трансферна вартість футболістів в середньому знизиться на 28%, якщо сезон не відновиться до кінця червня.

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Найбільшого падіння у ціні зазнають футболісти Манчестер Сіті, Барселони, Ліверпуля, Реалу, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Інтера, Баварії, Челсі, Тоттенгема та Ювентуса.

Також відзначається, що деякі футболісти можуть суттєво подешевшати, адже їхня трансферна вартість складається з кількох факторів: вік, тривалість контрактів, кар’єрне зростання та якість виступів.

У Європі через коронавірус припинені майже всі національні чемпіонати з футболу, за винятком Білорусі.

Джерело: CIES