Через коронавірус трансферна вартість футболістів знизиться на 28%

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував звіт про вплив пандемії Covid-19 на трансферну вартість футболістів.
У звіті сказано, що трансферна вартість футболістів в середньому знизиться на 28%, якщо сезон не відновиться до кінця червня.
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Найбільшого падіння у ціні зазнають футболісти Манчестер Сіті, Барселони, Ліверпуля, Реалу, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Інтера, Баварії, Челсі, Тоттенгема та Ювентуса.
Також відзначається, що деякі футболісти можуть суттєво подешевшати, адже їхня трансферна вартість складається з кількох факторів: вік, тривалість контрактів, кар’єрне зростання та якість виступів.
У Європі через коронавірус припинені майже всі національні чемпіонати з футболу, за винятком Білорусі.
Джерело: CIES