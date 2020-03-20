Коронавірус не страшний: у Білорусі стартував футбольний чемпіонат з глядачами

У Білорусі стартував національний чемпіонат з футболу з вболівальниками на трибунах попри пандемію коронавірусу.

Стартовий матч чемпіонату Білорусі-2020 між Енергетик-БГУ та БАТЕ відвідали 730 глядачів.

На іншу гру, що пройшла в п’ятницю, між Шахтарем та Торпедо-БелАЗ прийшло 1 453 особи. Тож середня відвідуваність ігрового дня склала 1 092 глядачі.

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Раніше Білоруська федерація футболу (АБФФ) оголосила, що національний чемпіонат 2020 року стартує за розкладом і пройде з глядачами на трибунах.

Разом з тим АБФФ продовжує пильно стежити за епідеміологічною ситуацією у Білорусі та за її межами. У федерації наголосили, що за необхідності вони ухвалять відповідні запобіжні заходи.

Отже, чемпіонат Білорусі залишився єдиним європейським національним чемпіонатом, який продовжує розіграш попри пандемію Covid-19.

Нагадаємо, в Україні призупинено усі турніри з футболу через коронавірус до 3 квітня.

Джерело: Tribuna.com Беларусь