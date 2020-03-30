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Факти / Спорт

УЄФА планує завершити єврокубковий сезон у серпні

Союз європейських футбольних асоціацій планує провести фінальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону-2019/20 у серпні.

УЄФА не хоче достроково завершувати єврокубковий сезон через великі фінансові втрати. Зокрема, втрата доходів від продажу прав бродкастерам лише в Англії складе близько €840 млн.

Читайте: Карма для Ліверпуля: клуби АПЛ хочуть переграти сезон-2019/20 – The Athletic

А ось відтермінування фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи до серпня змусить УЄФА скоротити кількість матчів у наступному сезоні.

Наразі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи відкладені на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Фінал Ліги чемпіонів мав пройти у Стамбулі 30 травня, а фінал Ліги Європи – 27 травня у Гданську. Свій шлях у ЛЄ продовжує донецький Шахтар. У першому матчі 1/8 фіналу турніру гірники обіграли німецький Вольфсбург.

Джерело: The Times

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