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Факти / Спорт

Росія та Катар отримали право проведення ЧС за хабарі – Мін’юст США

Мін’юст США звинуватив чиновників Міжнародної федерації футболу в отриманні хабарів в обмін на голоси за проведення чемпіонатів світу з футболу у Росії та Катарі.

Про це йдеться в обвинувальному висновку, який опублікований на сайті прокуратури.

За інформацією відомства, екс-віце-президент ФІФА Джек Ворнер з Тринідаду і Тобаго через підставні компанії отримав $5млн за голос на користь Росії. Послуги Рафаеля Сальгуеро з Гватемали обійшлися в $1 млн.

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Аргентинцю Хуліо Грондоні, парагвайцю Ніколасу Леосу і бразильцеві Рікардо Тейшейрі висунуті звинувачення в отриманні хабарів від Катару.

Також відомо, що платежі здійснювалися через більш ніж двадцять окремих банківських переказів через підставні компанії, що зареєстровані на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Нагадаємо, у вересні 2015 року Джека Уорнера довічно усунули від футбольної діяльності через звинувачення в корупції.

До речі, ФІФА хоче через суд стягнути £1,5 млн зі свого колишнього очільника Йозефа Блаттера.

Джерело: E.D.N.Y.

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