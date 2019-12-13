ФІФА планує звернутися до суду, щоб стягнути £1,5 млн з колишнього президента організації Йозефа Блаттера і екс-керманича УЄФА Мішеля Платіні.

У 2015 році комітет ФІФА з етики ухвалив рішення відсторонити на вісім років від футбольної діяльності екс-главу УЄФА Мішеля Платіні та президента ФІФА Йозефа Блаттера.

Таке рішення ухвалили після розслідування, під час якого виявили одобрений Блаттером грошовий переказ коштів на суму в £1,5 млн на ім’я Мішеля Платіні. В ході розслідування було виявлено, що для цього платежу не було жодних підстав.

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Комітет з управління ФІФА одноголосно схвалив рекомендацію повернути гроші в терміновому порядку, а також може вимагати повернути відсотки і додаткові дисциплінарні витрати і штрафи. Судовий розгляд ще не розпочався.

Водночас Йозеф Блаттер і Мішель Платіні заперечують будь-які порушення зі свого боку.

Нагадаємо, у жовтні закінчилася чотирирічна дискваліфікація екс-очільника УЄФА Мішеля Платіні.