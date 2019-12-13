PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

ФІФА хоче через суд стягнути £1,5 млн зі свого колишнього очільника

ФІФА планує звернутися до суду, щоб стягнути £1,5 млн з колишнього президента організації Йозефа Блаттера і екс-керманича УЄФА Мішеля Платіні.

ФИФА эмблема

У 2015 році комітет ФІФА з етики ухвалив рішення відсторонити на вісім років від футбольної діяльності екс-главу УЄФА Мішеля Платіні та президента ФІФА Йозефа Блаттера.

Таке рішення ухвалили після розслідування, під час якого виявили одобрений Блаттером грошовий переказ коштів на суму в £1,5 млн на ім’я Мішеля Платіні. В ході розслідування було виявлено, що для цього платежу не було жодних підстав.

Читайте: Рішення WADA щодо Росії: чи зможуть росіяни зіграти на Євро-2020 та ЧС-2022

Комітет з управління ФІФА одноголосно схвалив рекомендацію повернути гроші в терміновому порядку, а також може вимагати повернути відсотки і додаткові дисциплінарні витрати і штрафи. Судовий розгляд ще не розпочався.

Водночас Йозеф Блаттер і Мішель Платіні заперечують будь-які порушення зі свого боку.

Нагадаємо, у жовтні закінчилася чотирирічна дискваліфікація екс-очільника УЄФА Мішеля Платіні.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чемпионат мира по футболу в России 2018
Хабар у €3 млн та подарунки дружині: як Росія купувала ЧС-2018
ФИФА
Расистам хочуть довічно заборонити відвідувати футбольні матчі
Мишель Платини
Закінчився термін дискваліфікації екс-очільника УЄФА Платіні
Эмилиано Сала
ФІФА винесла вердикт у справі загиблого Еміліано Сала
Лионель Месси
ФІФА звинуватили у махінаціях під час визначення переможців The Best 2019
Стивен Джеррард
Ми знаємо, тому це не має значення! Джеррард відреагував на символічну збірну ФІФА
Вирджил ван Дейк
Реакція Ван Дейка на вручення Мессі нагороди гравця року від ФІФА
FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року
FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка