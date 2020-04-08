Серія A може зіграти 124 матчі за 45 днів у Римі

Керівництво італійської Серія A продовжує опрацьовувати різні сценарії відновлення поточного сезону, який призупинили через пандемію коронавірусу.
Зокрема, розглядається такий варіант: всі клуби на 45 днів зберуться у Римі, де пройдуть невеликий збір та дограють чемпіонат. За цей час вони проведуть 124 матчі.
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Відомо, що сценарій з проведенням залишку матчів чемпіонату Італії у Римі є надзвичайним заходом.
Це дозволить уникнути поширення коронавірусу. Всі зустрічі зіграють у столиці Італії, відтак контакти з жителями інших регіонів країни будуть зведені до мінімуму.
Футболісти та тренери щодня проходитимуть тести на коронавірус, а журналісти не будуть допускатися до розташування команд.
Нагадаємо, через коронавірус трансферна вартість футболістів знизиться на 28%.
Джерело: La Repubblica