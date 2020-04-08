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Факти / Спорт

Серія A може зіграти 124 матчі за 45 днів у Римі

Керівництво італійської Серія A продовжує опрацьовувати різні сценарії відновлення поточного сезону, який призупинили через пандемію коронавірусу.

Зокрема, розглядається такий варіант: всі клуби на 45 днів зберуться у Римі, де пройдуть невеликий збір та дограють чемпіонат. За цей час вони проведуть 124 матчі.

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Відомо, що сценарій з проведенням залишку матчів чемпіонату Італії у Римі є надзвичайним заходом.

Це дозволить уникнути поширення коронавірусу. Всі зустрічі зіграють у столиці Італії, відтак контакти з жителями інших регіонів країни будуть зведені до мінімуму.

Футболісти та тренери щодня проходитимуть тести на коронавірус, а журналісти не будуть допускатися до розташування команд.

Нагадаємо, через коронавірус трансферна вартість футболістів знизиться на 28%.

Джерело: La Repubblica

Фото: Dreamstime

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