ФІФА змінить терміни трансферних вікон

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила про зміни у регламенті світового футболу, які ввели через пандемію коронавірусу.

Через ситуацію, що склалася, ФІФА вирішила перенести терміни трансферних вікон.

Точні дати початку та завершення трансферних вікон повідомлять пізніше.

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Організація також рекомендувала клубам продовжити контракти з футболістами, чиї угоди закінчуються влітку 2020 року, до фактичного кінця сезону.

Також ФІФА наполегливо рекомендувала футболістам та клубам дійди згоди щодо питання скорочення зарплат. В іншому разі рішення про розірвання трудового договору буде ухвалюватися в установленому порядку з урахуванням кількох факторів: чи була спроба дійти згоди, економічного становища клубу, пропорційності в умовах змін контрактів гравців та чи було однакове ставлення до всіх футболістів.

Також раніше повідомлялося, що ФІФА безстроково продовжить сезон-2019/2020.