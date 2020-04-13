PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Лунін отримає шанс закріпитися у Реалі, Ареола покине клуб – L’Equipe

Український голкіпер іспанського Ов’єдо Андрій Лунін, який належить мадридському Реалу, влітку отримає шанс стати другим воротарем галактикос.

За інформацією французького видання L’Equipe, Альфонс Ареола, який грає в оренді у мадридців, покине столицю Іспанії та повернеться до Парижа у ПСЖ.

Читайте: Моурінью привітав свого футболіста з 24-річчям через дорогу

Втім, Ареола не планує залишатися дублером костариканця Кейлора Наваса у ПСЖ та вже шукає собі новий клуб.

Таким чином, за вакантне місце другого номера у воротах Реала після Тібо Куртуа посперечаються українець Андрій Лунін та син коуча вершкових Люка Зідан. Обидва воротарі нині на правах оренди виступають у клубах іспанської Сегунди.

Нагадаємо, портал Transfermarkt знизив вартість усіх гравців світу на €9,22 млрд.

Джерело: L’Equipe

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка