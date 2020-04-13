Український голкіпер іспанського Ов’єдо Андрій Лунін, який належить мадридському Реалу, влітку отримає шанс стати другим воротарем галактикос.

За інформацією французького видання L’Equipe, Альфонс Ареола, який грає в оренді у мадридців, покине столицю Іспанії та повернеться до Парижа у ПСЖ.

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Втім, Ареола не планує залишатися дублером костариканця Кейлора Наваса у ПСЖ та вже шукає собі новий клуб.

Таким чином, за вакантне місце другого номера у воротах Реала після Тібо Куртуа посперечаються українець Андрій Лунін та син коуча вершкових Люка Зідан. Обидва воротарі нині на правах оренди виступають у клубах іспанської Сегунди.

Нагадаємо, портал Transfermarkt знизив вартість усіх гравців світу на €9,22 млрд.