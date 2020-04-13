Головний тренер Тоттенгем Готспур Жозе Моуріньо привітав з днем народження хавбека своєї команди Деле Аллі з дотриманням правил безпеки в умовах пандемії коронавірусу.
12 квітня англійському футболісту виповнилося 24 роки.
Читайте: Спеціальна доставка! Моурінью став волонтером і допоміг літнім людям у Лондоні
Під час прогулянки Деле зустрів наставника шпор Жозе Моурінью, який привітав його зі святом, перебуваючи на іншій стороні дороги, щоб не порушувати визначені правила дистанціювання.
Жозе вийшов на вулицю у масці, в якій сфотографувався відразу після спілкування з півзахисником.
Сам іменинник у своєму Instagram поділився кількома знімками зі святкування дня народження. Деле Аллі розважав себе кулінарією та грою у твістер.
— День народження в ізоляції, – коротко підписав фото футболіст.
View this post on Instagram
Відзначимо, що Моурінью та Аллі живуть у п’яти хвилинах один від одного.
Раніше Деле будинку відтворив епізод з мультфільму Король лев.