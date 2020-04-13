Головний тренер Тоттенгем Готспур Жозе Моуріньо привітав з днем народження хавбека своєї команди Деле Аллі з дотриманням правил безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

12 квітня англійському футболісту виповнилося 24 роки.

Читайте: Спеціальна доставка! Моурінью став волонтером і допоміг літнім людям у Лондоні

Під час прогулянки Деле зустрів наставника шпор Жозе Моурінью, який привітав його зі святом, перебуваючи на іншій стороні дороги, щоб не порушувати визначені правила дистанціювання.

Жозе вийшов на вулицю у масці, в якій сфотографувався відразу після спілкування з півзахисником.

Сам іменинник у своєму Instagram поділився кількома знімками зі святкування дня народження. Деле Аллі розважав себе кулінарією та грою у твістер.

— День народження в ізоляції, – коротко підписав фото футболіст.

View this post on Instagram Isolation birthday #stayhome A post shared by Dele (@dele) on Apr 11, 2020 at 7:23am PDT

Відзначимо, що Моурінью та Аллі живуть у п’яти хвилинах один від одного.

Раніше Деле будинку відтворив епізод з мультфільму Король лев.