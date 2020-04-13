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Факти / Спорт

Моурінью привітав свого футболіста з 24-річчям через дорогу

Головний тренер Тоттенгем Готспур Жозе Моуріньо привітав з днем народження хавбека своєї команди Деле Аллі з дотриманням правил безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

12 квітня англійському футболісту виповнилося 24 роки.

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Під час прогулянки Деле зустрів наставника шпор Жозе Моурінью, який привітав його зі святом, перебуваючи на іншій стороні дороги, щоб не порушувати визначені правила дистанціювання.

Spurs star Dele popped outside his house topless today when he bumped into boss Mourinho other the over side of the road

The Portuguese kept his distance as he wished his player a happy 24th birthday

Жозе вийшов на вулицю у масці, в якій сфотографувався відразу після спілкування з півзахисником.

Mourinho stopped to admire the view and take a photo when out on his walk

Сам іменинник у своєму Instagram поділився кількома знімками зі святкування дня народження. Деле Аллі розважав себе кулінарією та грою у твістер.

— День народження в ізоляції, – коротко підписав фото футболіст.

 

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Isolation birthday #stayhome

A post shared by Dele (@dele) on

Відзначимо, що Моурінью та Аллі живуть у п’яти хвилинах один від одного.

Раніше Деле будинку відтворив епізод з мультфільму Король лев.

Джерело: The Sun

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