Ліверпуль вступить у боротьбу за Мбаппе за однієї умови – The Sun

Ліверпуль може включитися у боротьбу за форварда Парі Сен-Жермен та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Мерсисайдці розпочнуть переговори з Мбаппе тільки в тому разі, якщо сенегальський форвард червоних Садіо Мане у літнє трансферне вікно покине Енфілд та перейде в мадридський Реал.

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Раніше повідомлялося, що Мане став головною трансферною ціллю галактикос. За перехід сенегальця Ліверпуль може виручити понад €170 млн. Однак, щоб сісти за стіл перемовин з ПСЖ щодо трансферу Мбаппе доведеться викласти ще €115 млн.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Мане провів за Ліверпуль 26 матчів, в яких забив 14 голів і зробив сім результативних передач. Також на його рахунку два голи у восьми матчах Ліги чемпіонів. Контракт Мане з червоними розрахований до літа 2023 року.

Кіліан Мбаппе у поточному розіграші чемпіонату Франції провів 20 матчів, в яких забив 18 голів та зробив п’ять асистів. Також на рахунку француза п’ять голів у семи матчах ЛЧ. Контракт Мбаппе з паризьким клубом розрахований до літа 2022 року.

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