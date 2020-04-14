УЄФА змінить формат, щоб дограти поточний сезон у єврокубках

Асоціація європейських клубів (ECA) домовилася з керівництвом УЄФА щодо завершення поточного сезону, який перервали через пандемію коронавірусу.
Всі національні чемпіонати мають бути дограні без глядачів до відкладених єврокубкових зустрічей.
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Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, що залишилися, також відбудуться за закритими дверима.
При цьому чвертьфінали та півфінали єврокубків проходитимуть у форматі однієї гри на нейтральному полі.
УЄФА планує почати сезон-2020/21 вже у вересні, тому матчі ЛЧ та ЛЄ хочуть дограти до кінця серпня.
Джерело: Cardena Ser