УЄФА змінить формат, щоб дограти поточний сезон у єврокубках

Асоціація європейських клубів (ECA) домовилася з керівництвом УЄФА щодо завершення поточного сезону, який перервали через пандемію коронавірусу.

Всі національні чемпіонати мають бути дограні без глядачів до відкладених єврокубкових зустрічей.

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Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, що залишилися, також відбудуться за закритими дверима.

При цьому чвертьфінали та півфінали єврокубків проходитимуть у форматі однієї гри на нейтральному полі.

УЄФА планує почати сезон-2020/21 вже у вересні, тому матчі ЛЧ та ЛЄ хочуть дограти до кінця серпня.

Джерело: Cardena Ser