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УЄФА хоче дограти всі матчі єврокубків у серпні – Mirror

Союз європейських футбольних асоціацій планує дограти залишок матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи у серпні протягом трьох тижнів.

Через пандемію коронавірусу матчі єврокубків призупинили на стадії 1/8 фіналу. Всі зустрічі перенесли на невизначений термін.

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Можливі дати відновлення називалися різні, але поки невідомо коли саме дограють турніри.

Зазначається, що догравання проходитиме у прискореному режимі, адже УЄФА хоче розпочати новий сезон наприкінці серпня. Таким чином, деякі команди-учасниці єврокубків змушені будуть пропустити до трьох матчів у внутрішніх чемпіонатах до початку міжнародної паузи у вересні.

Раніше в УЄФА прокоментували інформацію про можливе скорочення міст, які прийматимуть чемпіонат Європи з футболу у 2021 році.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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