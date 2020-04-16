Повний безлад! Джеррард звинуватив босів шотландської ліги у тиску на клуби

Головний тренер футбольного клубу Рейнджерс Стівен Джеррард прокоментував рішення шотландської професійної футбольної ліги (SPFL) достроково завершити сезон у трьох нижчих національних дивізіонах.

Джеррард вважає, що голосування було несправедливим, оскільки деякі клуби потрапили у кризову ситуацію через пандемію, а проголосувавши за відповідне рішення вони могли отримати грошові виплати.

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Лідер другого дивізіону Данді Юнайтед змінив своє рішення тижневої давнини та виступив за підтримку дострокового завершення кампанії.

— Ззовні SPFL нагадує цілковитий безлад. Я спостерігаю за колишніми гравцями, експертами та читаю пресу, всі критикують лігу через те, як вона контролює процеси, особливо в останні кілька днів. Керівник ліги Мердок МакЛеннон зобов’язаний дозволити провести незалежне розслідування, щоб заткнути всім роти і переконатися в чесності керівництва, – сказав Джеррард.

Через пандемію коронавірусу три шотландські дивізіони достроково завершили розіграші.

Клуби шотландської Прем’єр-ліги Рейнджерс та Хартс виступають проти ідеї дострокового завершення чемпіонату. Перед вимушеною паузою підопічні Джеррарда посідали другу сходинку, відстаючи від Селтіка на 13 очок.

Раніше в УЄФА закликали ліги не завершувати достроково сезони.

Джерело: SPFL, Sky Sports