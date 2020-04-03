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Факти / Спорт

УЄФА закликав ліги не завершувати достроково сезон

УЄФА заявив, що наразі завершення внутрішніх національних першостей є передчасним і невиправданим рішенням. Також організація закликала ліги поки не розглядати такий варіант.

Союз європейських футбольних асоціацій порадив не скасовувати поточні розіграші чемпіонатів і висловив надію, що найближчим часом футбол відновиться.

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УЄФА відправив відповідний лист 55 асоціаціям, що входять до його складу.

— Ми вважаємо, що будь-яке рішення про відмову від внутрішніх змагань зараз є передчасним і невиправданим. Вкрай важливо, щоб навіть така руйнівна подія, як пандемія, не перешкоджала проведенню змагань за правилами. Також необхідно, щоб переможці турнірів визначалися лише на підставі результатів. Завершення сезону має стати останнім варіантом, якщо не залишиться інших альтернатив, – йдеться у листі.

Раніше організація призупинила розіграш єврокубків і перенесла товариські матчі національних збірних, які були заплановані на червень.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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