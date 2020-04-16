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Клуби АПЛ хочуть дограти сезон до 1 липня – Daily Mail

Клуби англійської Прем’єр-ліги збираються висунути FA ультиматум – вони хочуть, щоб чемпіонат завершився до 1 липня.

Клуби побоюються, що якщо сезон затягнеться довше, то гравці, у яких закінчуються контракти, покинуть команди, попри рекомендацію Міжнародної федерації футболу щодо продовження угод, які спливають 30 червня.

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Окрім контрактів гравців, у деяких клубів 30 червня спливають спонсорські угоди. Наприклад, Ліверпуль уклав контракт з Nike і повинен змінити технічного спонсора з 1 липня. Хоча американський бренд одягу погодився одягати червоних вже з нового сезону, тобто мерсисайдці дограють сезон у формі New Balance.

На момент АПЛ у лізі зіграли 29 турів з 38. Раніше повідомлялося, що FA запропонувала дограти залишок сезону АПЛ на Вемблі.

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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