Помер легендарний футболіст Лідс Юнайтед та збірної Англії Норман Хантер. Серце колишнього захисника перестало битися на 77-му році життя.

12 квітня Нормана Хантера шпиталізували із симптомами коронавірусу, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

Читайте: Помер співвласник найбагатшої бейсбольної команди світу

У 1966 році Хантер разом зі збірною Англії став переможцем чемпіонату світу з футболу, який проходив на його батьківщині. У фіналі турніру команда трьох левів обіграла збірну Німеччини з рахунком 4:2.

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Хантер став другим чемпіоном світу-1966 у складі збірної Англії, який помер за минулі сім днів. У неділю не стало Пітера Бонетті.

Нагадаємо, у Бразилії 22-річний футболіст Тьяго Кортес загадково помер під час сеансу фізіотерапії.

Джерело: Leeds United