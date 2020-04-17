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Факти / Спорт

Від коронавірусу помер чемпіон світу з футболу Норман Хантер

Помер легендарний футболіст Лідс Юнайтед та збірної Англії Норман Хантер. Серце колишнього захисника перестало битися на 77-му році життя.

12 квітня Нормана Хантера шпиталізували із симптомами коронавірусу, однак врятувати його життя медикам не вдалося.

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У 1966 році Хантер разом зі збірною Англії став переможцем чемпіонату світу з футболу, який проходив на його батьківщині. У фіналі турніру команда трьох левів обіграла збірну Німеччини з рахунком 4:2.

Хантер став другим чемпіоном світу-1966 у складі збірної Англії, який помер за минулі сім днів. У неділю не стало Пітера Бонетті.

Нагадаємо, у Бразилії 22-річний футболіст Тьяго Кортес загадково помер під час сеансу фізіотерапії.

Джерело: Leeds United

Фото: Dreamstime

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