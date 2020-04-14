Захисник бразильського клубу Гуарані Тьяго Кортес помер під час сеансу фізіотерапії. Інцидент стався у понеділок, 13 квітня.

22-річний бразильський футболіст відновлювався після травми коліна та вирушив до лікарні на сеанс фізіотерапії. Під час процедури Кортесу стало погано і він помер.

Читайте: Помер легендарний тренер, який очолював Реал, Барселону та Атлетіко

Точні причини смерті не уточнюються.

— Я був шокований. Вранці Тьяго зв’язався з нами, щоб поговорити про фізіотерапію. Я поспілкувався з його сестрою і передав в клуб їхні прохання. Він працював з нами не так довго, але було видно, що він чудовий хлопець.

Тьяго старанно працював та ходив до церкви. Тепер ми всі засмучені, – розповів президент Гуарані Тато Морейру.