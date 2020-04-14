Захисник бразильського клубу Гуарані Тьяго Кортес помер під час сеансу фізіотерапії. Інцидент стався у понеділок, 13 квітня.
22-річний бразильський футболіст відновлювався після травми коліна та вирушив до лікарні на сеанс фізіотерапії. Під час процедури Кортесу стало погано і він помер.
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Точні причини смерті не уточнюються.
— Я був шокований. Вранці Тьяго зв’язався з нами, щоб поговорити про фізіотерапію. Я поспілкувався з його сестрою і передав в клуб їхні прохання. Він працював з нами не так довго, але було видно, що він чудовий хлопець.
Тьяго старанно працював та ходив до церкви. Тепер ми всі засмучені, – розповів президент Гуарані Тато Морейру.
O Guarany está de luto
Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados.
Desejamos muita força para a família de Tiago.
Descansa em paz, Cortes. pic.twitter.com/aG6YWYpMJZ
— Guarany F.C. (@guaranyrs) April 13, 2020
Востаннє Тьяго Кортес виходив на поле 12 березня.
Нагадаємо, у США вбили бійця Bellator Ісаю Чапмана. Спортсмена застрелили біля власного будинку в Акроні, штат Огайо.
Джерело: Globe Esporte
Фото: Guarany F.C.