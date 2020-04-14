PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

У Бразилії 22-річний футболіст загадково помер під час сеансу фізіотерапії

Захисник бразильського клубу Гуарані Тьяго Кортес помер під час сеансу фізіотерапії. Інцидент стався у понеділок, 13 квітня.

22-річний бразильський футболіст відновлювався після травми коліна та вирушив до лікарні на сеанс фізіотерапії. Під час процедури Кортесу стало погано і він помер.

Читайте: Помер легендарний тренер, який очолював Реал, Барселону та Атлетіко

Точні причини смерті не уточнюються.

— Я був шокований. Вранці Тьяго зв’язався з нами, щоб поговорити про фізіотерапію. Я поспілкувався з його сестрою і передав в клуб їхні прохання. Він працював з нами не так довго, але було видно, що він чудовий хлопець.

Тьяго старанно працював та ходив до церкви. Тепер ми всі засмучені, – розповів президент Гуарані Тато Морейру.

Востаннє Тьяго Кортес виходив на поле 12 березня.

Нагадаємо, у США вбили бійця Bellator Ісаю Чапмана. Спортсмена застрелили біля власного будинку в Акроні, штат Огайо.

Джерело: Globe Esporte

Фото: Guarany F.C.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка