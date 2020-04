Співвласник найтитулованішого клубу Головної ліги бейсболу (MLB) Нью-Йорк Янкіз Генрі Хенк Штейнбреннер помер на 64-му році життя.

Смерть Штейнбреннера настала внаслідок тривалої хвороби.

The New York Yankees mourn the passing of General Partner and Co-Chairperson Henry G. “Hank” Steinbrenner. pic.twitter.com/rL07EUHirS

— New York Yankees (@Yankees) April 14, 2020