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Факти / Спорт

Помер співвласник найбагатшої бейсбольної команди світу

Співвласник найтитулованішого клубу Головної ліги бейсболу (MLB) Нью-Йорк Янкіз Генрі Хенк Штейнбреннер помер на 64-му році життя.

Смерть Штейнбреннера настала внаслідок тривалої хвороби.

— Він був з Янкіз з раннього віку, і його любов до спорту продовжувала яскраво горіти протягом усього його життя. Хенк подавав приклад всім нам, наскільки щасливо можна жити, насолоджуючись своїми захопленнями і заняттями. Ми глибоко засмучені тим, що втратили його, і завжди будемо його пам’ятати, – йдеться в заяві його родини.

Генрі Штейнбреннер з молодшим братом Гарольдом очолили клуб у 2010 році після смерті їхнього батька Джорджа. У 1973 році Джордж Штейнбреннер викупив бейсбольну команду у телевізійної компанії CBS за $10 млн.

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За даними Forbes, нині Нью-Йорк Янкіз є найдорожчою бейсбольною командою світу, її вартість оцінюється у $5 млрд.

Нью-Йорк Янкіз був заснований в 1901 році. Клуб є найтитулованішим в MLB – 27 чемпіонств.  Востаннє нью-йоркські бейсболісти брали титул у 2009 році.

Нагадаємо, у Мадриді помер сербський тренер Радомир Антич, який раніше очолював Барселону, Реал та Атлетіко.

Джерело: New York Yankees

Фото: New York Yankees

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