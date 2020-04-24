Мессі очолив список найкращих футболістів світу за останні 25 років

Англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.

Список очолив капітан каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Другу сходинку рейтингу посів нападник туринського Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Топ-3 замкнув екс-гравець мадридського Реала та збірної Франції Зінедін Зідан, який нині очолює мадридський клуб.

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Також до десятки рейтингу потрапили Роналдо, Роналдіньо (обидва – Бразилія), Т’єррі Анрі (Франція), Хаві, Андрес Іньєста (обидва – Іспанія), Паоло Мальдіні та Роберто Баджо (обидва – Італія).

Нагадаємо, портал Transfermarkt знизив вартість усіх гравців світу на €9,22 млрд.

Джерело: FourFourTwo