Іспанське видання Marca склала рейтинг найбільш невезучих футболістів за всю історію. Список складали за найбільшою кількістю програних фіналів.
Рейтинг очолив колишній хавбек збірної Аргентини та каталонської Барселони Хав’єр Маскерано.
Читайте: Україна посіла 16-е місце у світі за кількістю футболістів, які грають за кордоном
35-річний аргентинець, який нині виступає за Естудіантес, програв в 11 вирішальних матчів – шість за клуб та п’ять за збірну. Зазначимо, що футболіст програв фінал ЧС-2014 Німеччині, а також чотири фінали Копа Америка.
На другому місці розташувався екс-захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра: на його рахунку чотири поразки у фіналах Ліги чемпіонів.
Замкнув трійку рейтингу колишній хавбек Баварії та збірної Нідерландів Ар’єн Роббен. Він тричі програв у Суперкубку, двічі – у фіналі Ліги чемпіонів і один раз – у фіналі чемпіонату світу.
Топ-10 рейтингу:
- 1. Хав’єр Маскерано
- 2. Патріс Евра
- 3. Ар’єн Роббен
- 4. Міхаель Баллак (6 програних фіналів)
- 5. тренер Ектор Купер (6 програних фіналів)
- 6. Алессандро Дель П’єро (3 програні фінали ЛЧ та фінал Євро-2000)
- 7. Лотар Маттеус (2 програні фінали ЛЧ та 2 – ЧС)
- 8. Гонсало Ігуаїн (2 програні фінали ЛЧ та 2 – Копа Америка)
- 9. Джанлуїджі Буффон (3 програні фінали ЛЧ)
- 10. Антоні де Авіла (2 програні фінали Копа Лібертадорес)
До речі, англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.