Іспанське видання Marca склала рейтинг найбільш невезучих футболістів за всю історію. Список складали за найбільшою кількістю програних фіналів.

Рейтинг очолив колишній хавбек збірної Аргентини та каталонської Барселони Хав’єр Маскерано.

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35-річний аргентинець, який нині виступає за Естудіантес, програв в 11 вирішальних матчів – шість за клуб та п’ять за збірну. Зазначимо, що футболіст програв фінал ЧС-2014 Німеччині, а також чотири фінали Копа Америка.

На другому місці розташувався екс-захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Патріс Евра: на його рахунку чотири поразки у фіналах Ліги чемпіонів.

Замкнув трійку рейтингу колишній хавбек Баварії та збірної Нідерландів Ар’єн Роббен. Він тричі програв у Суперкубку, двічі – у фіналі Ліги чемпіонів і один раз – у фіналі чемпіонату світу.

Топ-10 рейтингу:

1. Хав’єр Маскерано

2. Патріс Евра

3. Ар’єн Роббен

4. Міхаель Баллак (6 програних фіналів)

5. тренер Ектор Купер (6 програних фіналів)

6. Алессандро Дель П’єро (3 програні фінали ЛЧ та фінал Євро-2000)

7. Лотар Маттеус (2 програні фінали ЛЧ та 2 – ЧС)

8. Гонсало Ігуаїн (2 програні фінали ЛЧ та 2 – Копа Америка)

9. Джанлуїджі Буффон (3 програні фінали ЛЧ)

10. Антоні де Авіла (2 програні фінали Копа Лібертадорес)

До речі, англійський журнал FourFourTwo склав рейтинг найкращих футболістів світу за останні 25 років.