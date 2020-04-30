Захисник бразильського клубу Індепендьєнте, що виступає в четвертому бразильському дивізіоні, загинув від удару струмом.

Трагічний випадок стався у Сан-Паулу. 21-річний Кайо Феліпе Сантон Сілва запускав повітряного змія – той вдарився об лінію електропередач, внаслідок чого футболіст отримав смертельний розряд.

— З великим сумом футбольний клуб Індепендьєнте повідомляє про смерть нашого гравця Кайо Феліпе, – йдеться у заяві клубу.

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Футболіст був майстром штрафних ударів. У поточному сезоні в 22 матчах він відзначився шістьма забитими голами.

Нагадаємо, колишній футболіст Ліверпуля та збірної Ірландії Майкл Робінсон пішов з життя у 61-річному віці.