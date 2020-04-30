PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

21-річний футболіст трагічно загинув через повітряного змія

Захисник бразильського клубу Індепендьєнте, що виступає в четвертому бразильському дивізіоні, загинув від удару струмом.

Трагічний випадок стався у Сан-Паулу. 21-річний Кайо Феліпе Сантон Сілва запускав повітряного змія – той вдарився об лінію електропередач, внаслідок чого футболіст отримав смертельний розряд.

— З великим сумом футбольний клуб Індепендьєнте повідомляє про смерть нашого гравця Кайо Феліпе, – йдеться у заяві клубу.

Читайте: Не від коронавірусу: помер український автогонщик Сергій Пелешок

Футболіст був майстром штрафних ударів. У поточному сезоні в 22 матчах він відзначився шістьма забитими голами.

Нагадаємо, колишній футболіст Ліверпуля та збірної Ірландії Майкл Робінсон пішов з життя у 61-річному віці.

Джерело: The Sun

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка